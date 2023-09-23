Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» лишится Головина на один матч

23 Сентября 2023 • 07:35 Комментировать

Хавбек «Монако» Александр Головин получил желтую карточку во вчерашнем поединке шестого тура чемпионата Франции против «Ниццы». Монегаски потерпели поражение со счетом 0:1.

Этот «горчичник» стал для российского полузащитника четвертым в нынешнем сезоне Лиги 1. В связи с этим 27-летний игрок будет вынужден пропустить один из матчей своей команды. Головин не поможет «Монако» в поединке против «Реймса».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Александр поучаствовал в шести встречах, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» в Лиге 1 занимает второе место.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.09.23 в 18:00
Нант Нант
Лорьян Лорьян
2.25 3.60 3.25
Видео
23.09.23 в 22:00
Брест Брест
Лион Лион
2.85 3.70 2.44
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Сентября
07:35 · Франция. Лига 1
«Монако» лишится Головина на один матч
07:22 · Франция. Лига 1
Хюттер: «Монако» не является топ-командой»
02:37 · Франция. Лига 1
Тренер «Монако» поддержал Балогуна, не забившего два пенальти в матче с «Ниццей»
22 Сентября
23:20 · Франция. Лига 1
Балогун дважды смазал пенальти в матче против «Ниццы»
22:34 · Франция. Лига 1
Отец Угарте: «Мануэль продолжит удивлять всех своей игрой в «ПСЖ»
22:31 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Ницца»: Головин заработал пенальти, а Балогун его не забил
21:40 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» отправил документы для трансфера Коло-Муани за минуту до истечения крайнего срока
21:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Ницца»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:19 · Франция. Лига 1
Головин – в основе «Монако» на дерби с «Ниццей»
20:15 · Англия. Премьер-лига
Самый дорогой игрок Лиги конференций стоит 60 млн евро
11:29 · Испания. Ла Лига
«Реал» нацелился на топ-защитника «ПСЖ» слухи
08:06 · Франция. Лига 1
Дракслер раскрыл причины переезда в Катар
07:24 · Франция. Лига 1
Фофана высказался о дерби «Монако» - «Ницца»
21 Сентября
23:31 · Италия. Серия А
​«Милан» и «ПСЖ» могут обменяться голкиперами 1
18:38 · Франция. Лига 1
​Месси ответил на вопрос о своих отношениях с Мбаппе 1
Все новости
Рекомендуем