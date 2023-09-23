«Монако» лишится Головина на один матч

Хавбек «Монако» Александр Головин получил желтую карточку во вчерашнем поединке шестого тура чемпионата Франции против «Ниццы». Монегаски потерпели поражение со счетом 0:1.

Этот «горчичник» стал для российского полузащитника четвертым в нынешнем сезоне Лиги 1. В связи с этим 27-летний игрок будет вынужден пропустить один из матчей своей команды. Головин не поможет «Монако» в поединке против «Реймса».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Александр поучаствовал в шести встречах, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» в Лиге 1 занимает второе место.