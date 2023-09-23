Хюттер: «Монако» не является топ-командой»

Рулевой «Монако» Ади Хюттер высказался о поражении от «Ниццы» в поединке шестого тура чемпионата Франции. Монегаски уступили с минимальным счетом 0:1, пропустив единственный мяч под занавес встречи.

«Мы огорчены результатом. Должны были сыграть как минимум вничью. Команда расстроена, что не смогла забить два пенальти. Мы должны были сохранить хотя бы счет 0:0, однако соперник смог забить в самом конце встречи. Многие начали думать, что «Монако» - топ команда, но мы являемся обычной командой. Нам нужно еще много работать», - передает слова специалиста Lequipe.

«Монако» опустился на второе место, пропустив вперед «Ниццу».