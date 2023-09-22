Отец Угарте: «Мануэль продолжит удивлять всех своей игрой в «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Мануэль Угарте быстро зарекомендовал себя в новом клубе.

Уругваец пополнил ряды гранда Лиги 1 в июле, перейдя из лиссабонского «Спортинга». Наставник парижан Луис Энрике сходу поверил в 22-летнего новичка, выпустив его в старте в пяти из шести матчей команды в текущем сезоне.

«Мануэль чувствует себя всё более комфортно, ему нравятся болельщики и товарищи по команде. Могу заверить вас, что он продолжит приятно удивлять своей игрой в «ПСЖ». Ему есть что дать команде, он с нетерпением ждёт дальнейшего развития событий», – цитируют французские СМИ Мигеля Угарте, отца хавбека.