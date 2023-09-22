Дракслер раскрыл причины переезда в Катар

Немецкий полузащитник Юлиан Дракслер поведал о причинах переезда в чемпионат Катара. Игрок недавно подписал контракт с клубом «Аль-Ахли».

«Мне интересно познакомиться с новой культурой, хочу получить новый международный опыт в новом проекте. Но, конечно, финансовая сторона контракта тоже имела большое значение. По итогу я решил, что этот вариант дает мне больше возможностей. Так будет лучше для моей семьи», - передает слова полузащитника Bild.

Напомним, что в Катар Дракслер перебрался из французского «ПСЖ». 29-летний полузащитник выступал за французский топ-клуб с 2017 по 2023 год.