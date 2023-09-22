Фофана высказался о дерби «Монако» - «Ницца»

Хавбек «Монако» Юссуф Фофана поделился ожиданиями от матча шестого тура французской Лиги 1 против «Ниццы».

«Мы разобрали соперника, изучив их манеру игры в атаке. Посмотрим, как они будут действовать в матче с нами. «Монако» будет стараться навязывать свою игру, сделаем все для этого. Без разницы, на каком месте ты находишься. Дерби есть дерби, в нем нужно играть на победу», - передает слова полузащитника пресс-служба монегасков.

Добавим, что поединок «Монако» против «Ниццы» состоится сегодня, 22 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.