Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Фофана высказался о дерби «Монако» - «Ницца»

22 Сентября 2023 • 07:24 Комментировать

Хавбек «Монако» Юссуф Фофана поделился ожиданиями от матча шестого тура французской Лиги 1 против «Ниццы».

«Мы разобрали соперника, изучив их манеру игры в атаке. Посмотрим, как они будут действовать в матче с нами. «Монако» будет стараться навязывать свою игру, сделаем все для этого. Без разницы, на каком месте ты находишься. Дерби есть дерби, в нем нужно играть на победу», - передает слова полузащитника пресс-служба монегасков.

Добавим, что поединок «Монако» против «Ниццы» состоится сегодня, 22 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Ницца Юссуф Фофана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.09.23 в 22:00
Монако Монако
Ницца Ницца
1.93 4.00 3.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Сентября
08:06 · Франция. Лига 1
Дракслер раскрыл причины переезда в Катар
07:24 · Франция. Лига 1
Фофана высказался о дерби «Монако» - «Ницца»
21 Сентября
23:31 · Италия. Серия А
​«Милан» и «ПСЖ» могут обменяться голкиперами
18:38 · Франция. Лига 1
​Месси ответил на вопрос о своих отношениях с Мбаппе 1
17:59 · Франция. Лига 1
​Месси честно высказался о периоде в «ПСЖ»
17:15 · Испания. Ла Лига
​«Реал» нацелился на игрока «ПСЖ»
10:01 · Франция. Лига 1
Одноклубник Головина признан игроком месяца в Лиге 1
20 Сентября
23:49 · Италия. Серия А
Буффон признался, что мог завершить карьеру гораздо раньше
23:20 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» приняли решение по Доннарумме слухи
21:28 · Франция. Лига 1
​«Лион» не выиграл ни одного матча в первых пяти турах - такого не случалось с 1992 года
21:23 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» планирует предложить новый контракт Асенсио слухи
21:15 · Франция. Лига 1
Витинья – о критике Месси в свой адрес: «Он не произносил этих слов» 1
21:04 · Франция. Лига 1
​В пятом туре Лиги 1 хозяева не одержали ни одной победы - такое было лишь четыре раза в истории
20:01 · Франция. Лига 1
Энрике: «Дембеле может промахнуться три раза, но он волшебник»
15:43 · Франция. Лига 1
​Марселино ушёл из «Марселя» по неспортивным причинам - заявление официально
Все новости
Рекомендуем