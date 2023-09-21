​Месси ответил на вопрос о своих отношениях с Мбаппе

Звёздный Лионель Месси получил вопрос о своих отношениях с Килианом Мбаппе. В течение двух лет они были одноклубниками в «ПСЖ». Минувшим летом Месси покинул парижский клуб, а Мбаппе остался там.

«Я хорошо ладил с Килианом Мбаппе, как и со всеми другими футболистами», - сказал Месси в интервью для YouTube-канала OLGA.

Минувшим летом Лео Месси перебрался в «Интер Майами» в статусе свободного агента. В 12 официальных матчах за этот клуб аргентинец записал на свой счёт 11 голов и 5 результативных передач на партнёров.

Добавим, что Месси считают главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2023 году.