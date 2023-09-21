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​Месси ответил на вопрос о своих отношениях с Мбаппе

21 Сентября 2023 • 18:38 Комментировать (1)

Звёздный Лионель Месси получил вопрос о своих отношениях с Килианом Мбаппе. В течение двух лет они были одноклубниками в «ПСЖ». Минувшим летом Месси покинул парижский клуб, а Мбаппе остался там.

«Я хорошо ладил с Килианом Мбаппе, как и со всеми другими футболистами», - сказал Месси в интервью для YouTube-канала OLGA.

Минувшим летом Лео Месси перебрался в «Интер Майами» в статусе свободного агента. В 12 официальных матчах за этот клуб аргентинец записал на свой счёт 11 голов и 5 результативных передач на партнёров.

Добавим, что Месси считают главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2023 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе Интер Майами
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Сентября 2023 в 18:57
Трамп тоже хочет со всеми ладить .. А-ха-ха-ха..
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