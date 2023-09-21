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Чемпионат Франции. Лига 1

​Месси честно высказался о периоде в «ПСЖ»

21 Сентября 2023 • 17:59 Комментировать

Нападающий Лионель Месси дал комментарий по поводу своего периода в «ПСЖ». За французский клуб аргентинец выступал на протяжении двух сезонов - в 2021-2023 годах.

«Это правда - в «ПСЖ» всё пошло не так, как я надеялся. Но всё происходит так, как должно быть. Я не был счастлив в «ПСЖ», но при этом мне было суждено стать чемпионом мира, будучи игроком этого клуба», - сказал Месси в интервью для канала OLGA в YouTube.

Напомним, что минувшим летом Лионель Месси в статусе свободного агента покинул «ПСЖ» и перебрался в «Интер Майами». Звёздный аргентинец заключил с клубом МЛС контракт до конца сезона 2025 года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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