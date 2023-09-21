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Чемпионат Франции. Лига 1

​Месси озвучил претензию к «ПСЖ»

21 Сентября 2023 • 17:49 Комментировать (1)

Нападающий Лионель Месси, который минувшим летом сменил «ПСЖ» на «Интер Майами», дал интервью. В нём аргентинец упрекнул бывший клуб за отсутствие признания после победы на чемпионате мира.

«Я был единственным игроком [сборной Аргентины], который не получил признания в своём клубе после чемпионата мира», - цитирует Месси RMC Sport со ссылкой на канал OLGA в YouTube.

В финале чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины обыграла Францию по пенальти. После турнира сообщалось, что «ПСЖ» не позволил Месси вынести кубок мира на «Парк де Пренс», поскольку фанаты могли не оценить такой жест из-за поражения французов в финале.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ
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Комментарии (1)
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InterSan
21 Сентября 2023 в 18:09
С одной стороны понятно - Чемпион Мира.
Но, с другой стороны - ты только что их переиграл, и Французы должны тебя почитать? Глупо.
У них наверное слез от обиды не осталось, что Мбапе не стал Двухкратным.
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