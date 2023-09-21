Одноклубник Головина признан игроком месяца в Лиге 1

Атакующий полузащитник Такуми Минамино, выступающий за «Монако», признан лучшим футболистом Лиги 1 по итогам августа. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В минувшем месяце японский футболист принял участие в четырех поединках, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. В споре за индивидуальную награду Минамино опередил Мануэля Угарте («ПСЖ») и Муссу Аль-Тамари («Монпелье»).

28-летний полузащитник выступает за монегасков с июля 2022 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в шесть миллионов евро.