Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Одноклубник Головина признан игроком месяца в Лиге 1

21 Сентября 2023 • 10:01 Комментировать

Атакующий полузащитник Такуми Минамино, выступающий за «Монако», признан лучшим футболистом Лиги 1 по итогам августа. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В минувшем месяце японский футболист принял участие в четырех поединках, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. В споре за индивидуальную награду Минамино опередил Мануэля Угарте («ПСЖ») и Муссу Аль-Тамари («Монпелье»).

28-летний полузащитник выступает за монегасков с июля 2022 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в шесть миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Такуми Минамино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
10:01 · Франция. Лига 1
Одноклубник Головина признан игроком месяца в Лиге 1
20 Сентября
23:49 · Италия. Серия А
Буффон признался, что мог завершить карьеру гораздо раньше
23:20 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» приняли решение по Доннарумме слухи
21:28 · Франция. Лига 1
​«Лион» не выиграл ни одного матча в первых пяти турах - такого не случалось с 1992 года
21:23 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» планирует предложить новый контракт Асенсио слухи
21:15 · Франция. Лига 1
Витинья – о критике Месси в свой адрес: «Он не произносил этих слов»
21:04 · Франция. Лига 1
​В пятом туре Лиги 1 хозяева не одержали ни одной победы - такое было лишь четыре раза в истории
20:01 · Франция. Лига 1
Энрике: «Дембеле может промахнуться три раза, но он волшебник»
15:43 · Франция. Лига 1
​Марселино ушёл из «Марселя» по неспортивным причинам - заявление официально
13:54 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс мог оказаться в дортмундской «Боруссии», но сделка сорвалась
12:50 · Франция. Лига 1
​Монако – Ницца: прогноз на матч чемпионата Франции – 22 сентября 2023
08:04 · Франция. Лига 1
Энрике выбрал лучшего игрока мира - это не Месси
01:53 · Франция. Лига 1
​Мбаппе нагнал Анри по голам в Лиге чемпионов за конкретный клуб
01:30 · Франция. Лига 1
​Галтье угодил под шквал обвинений в расизме
00:29 · Франция. Лига 1
​Напряжение в «Марселе» - президент клуба готов покинуть свой пост вслед за тренером
Все новости
Рекомендуем