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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» приняли решение по Доннарумме слухи

20 Сентября 2023 • 23:20 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
24.09 21:45

Голкиперу «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумме будет предложен новый контракт.

Если верить слухам, итальянец рассматривает возможность ухода из клуба после завершения текущего сезона. Как сообщает журналист Экрем Конур, в «ПСЖ» не планируют расставаться с 24-летним вратарём: в ближайшие дни с ним пройдут переговоры о продлении трудового соглашения. За ситуацией следят другие клубы, готовые переманить игрока, если тот действительно решит уйти.

Джанлуиджи Доннарумма выступает за «ПСЖ» с момента перехода из «Милана» летом 2021 года. В составе парижан футболист провёл в общей сложности 78 матчей во всех турнирах.

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ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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