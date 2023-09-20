Голкиперу «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумме будет предложен новый контракт.

Если верить слухам, итальянец рассматривает возможность ухода из клуба после завершения текущего сезона. Как сообщает журналист Экрем Конур, в «ПСЖ» не планируют расставаться с 24-летним вратарём: в ближайшие дни с ним пройдут переговоры о продлении трудового соглашения. За ситуацией следят другие клубы, готовые переманить игрока, если тот действительно решит уйти.

Джанлуиджи Доннарумма выступает за «ПСЖ» с момента перехода из «Милана» летом 2021 года. В составе парижан футболист провёл в общей сложности 78 матчей во всех турнирах.