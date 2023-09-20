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Чемпионат Франции. Лига 1

​«Лион» не выиграл ни одного матча в первых пяти турах - такого не случалось с 1992 года

20 Сентября 2023 • 21:28 Комментировать
Брест
...
Лион
23.09 22:00

Очень неудачно начал новый сезон французского чемпионата некогда бывший гегемоном «Лион» - «ткачи» лишь дважды сыграли вничью в первых пяти турах, а остальные матчи проиграли.

Как оказалось, столь неудачно клуб не начинал новый сезон более тридцати лет, в сезоне 1992/1993 «Лион» также не смог одержать ни одной победы в первых пяти матчах и закончил тот год на четырнадцатом месте.

Также аналогичным образом сложился сезон 1979/1980 - тогда команда тоже не смогла выиграть в первых пяти матчах и заняла по итогу восемнадцатое место в турнирной таблице французского чемпионата.

В следующем туре «Лион» сыграет с «Брестом».  


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Лион
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