​«Лион» не выиграл ни одного матча в первых пяти турах - такого не случалось с 1992 года

Очень неудачно начал новый сезон французского чемпионата некогда бывший гегемоном «Лион» - «ткачи» лишь дважды сыграли вничью в первых пяти турах, а остальные матчи проиграли.

Как оказалось, столь неудачно клуб не начинал новый сезон более тридцати лет, в сезоне 1992/1993 «Лион» также не смог одержать ни одной победы в первых пяти матчах и закончил тот год на четырнадцатом месте.

Также аналогичным образом сложился сезон 1979/1980 - тогда команда тоже не смогла выиграть в первых пяти матчах и заняла по итогу восемнадцатое место в турнирной таблице французского чемпионата.

В следующем туре «Лион» сыграет с «Брестом».