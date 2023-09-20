«Пари Сен-Жермен» в скором времени обсудит новый контракт с Марко Асенсио.

Испанский вингер пополнил состав парижан только перед началом текущего сезона, но уже убедил руководство клуба в своей состоятельности. По сведениям журналиста Экрема Конура, в «ПСЖ» планируют провести переговоры с 27-летним футболистом по продлению трудового договора. Нынешнее соглашение экс-игрока «Реала» с грандом Лиги 1 рассчитано до 2026 года, а новое, как ожидается, будет действовать до 2028 года.

Марко Асенсио принял участие в трёх матчах «ПСЖ», записав себе в актив два забитых мяча и одну результативную передачу.