Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» планирует предложить новый контракт Асенсио слухи

20 Сентября 2023 • 21:23 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
24.09 21:45

«Пари Сен-Жермен» в скором времени обсудит новый контракт с Марко Асенсио.

Испанский вингер пополнил состав парижан только перед началом текущего сезона, но уже убедил руководство клуба в своей состоятельности. По сведениям журналиста Экрема Конура, в «ПСЖ» планируют провести переговоры с 27-летним футболистом по продлению трудового договора. Нынешнее соглашение экс-игрока «Реала» с грандом Лиги 1 рассчитано до 2026 года, а новое, как ожидается, будет действовать до 2028 года.

Марко Асенсио принял участие в трёх матчах «ПСЖ», записав себе в актив два забитых мяча и одну результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Асенсио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ МАРСЕЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
23:20 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» приняли решение по Доннарумме слухи
21:28 · Франция. Лига 1
​«Лион» не выиграл ни одного матча в первых пяти турах - такого не случалось с 1992 года
21:23 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» планирует предложить новый контракт Асенсио слухи
21:15 · Франция. Лига 1
Витинья – о критике Месси в свой адрес: «Он не произносил этих слов»
21:04 · Франция. Лига 1
​В пятом туре Лиги 1 хозяева не одержали ни одной победы - такое было лишь четыре раза в истории
20:01 · Франция. Лига 1
Энрике: «Дембеле может промахнуться три раза, но он волшебник»
15:43 · Франция. Лига 1
​Марселино ушёл из «Марселя» по неспортивным причинам - заявление официально
13:54 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс мог оказаться в дортмундской «Боруссии», но сделка сорвалась
12:50 · Франция. Лига 1
​Монако – Ницца: прогноз на матч чемпионата Франции – 22 сентября 2023
08:04 · Франция. Лига 1
Энрике выбрал лучшего игрока мира - это не Месси
01:53 · Франция. Лига 1
​Мбаппе нагнал Анри по голам в Лиге чемпионов за конкретный клуб
01:30 · Франция. Лига 1
​Галтье угодил под шквал обвинений в расизме
00:29 · Франция. Лига 1
​Напряжение в «Марселе» - президент клуба готов покинуть свой пост вслед за тренером
19 Сентября
15:53 · Франция. Лига 1
​Марселино уходит из «Марселя» после 7 матчей
14:28 · Испания. Ла Лига
​У Камавинга спросили о будущем Мбаппе
Все новости
Рекомендуем