Витинья – о критике Месси в свой адрес: «Он не произносил этих слов»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья заявил, что не получал от Лионеля Месси критических замечаний, о которых говорится в СМИ.

Напомним, что аргентинский форвард, по данным источника, назвал португальца «слабым» на одной из тренировок в начале нынешнего года.

«Обычно я не комментирую подобные вещи в прессе, но на этот раз я не стану молчать. Это полная ложь. Месси не говорил такого», – написал 23-летний хавбек в социальных сетях.

Витинья перешёл в «ПСЖ» перед началом прошлого сезона из «Порту». По окончании кампании Лионель Месси покинул ряды парижан, не продлив контракт, а в июле подписал контракт с американским «Интер Майами».