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Чемпионат Франции. Лига 1

​В пятом туре Лиги 1 хозяева не одержали ни одной победы - такое было лишь четыре раза в истории

20 Сентября 2023 • 21:04 Комментировать
ПСЖ
2:3
Ницца
окончен

Очень необычным оказался пятый тур французского чемпионата - в девяти прошедших матчах хозяева поля ни разу не смогли выиграть! Пять матчей закончились вничью, еще в четырех играх сильнее оказались гости - в том числе и «Ницца», положившая на лопатки не кого-нибудь, а столичный «ПСЖ».

Тур без побед хозяев поля - это не уникальный случай в истории французского футбола, однако очень редкий. Такое случалось только четыре раза - в тридцать восьмом, последнем туре сезона 1966/1967, в девятом туре сезона 2004/2005, в первом туре сезона 2021/2022, и, наконец, сейчас.


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Ницца ПСЖ
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