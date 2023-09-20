​В пятом туре Лиги 1 хозяева не одержали ни одной победы - такое было лишь четыре раза в истории

Очень необычным оказался пятый тур французского чемпионата - в девяти прошедших матчах хозяева поля ни разу не смогли выиграть! Пять матчей закончились вничью, еще в четырех играх сильнее оказались гости - в том числе и «Ницца», положившая на лопатки не кого-нибудь, а столичный «ПСЖ».

Тур без побед хозяев поля - это не уникальный случай в истории французского футбола, однако очень редкий. Такое случалось только четыре раза - в тридцать восьмом, последнем туре сезона 1966/1967, в девятом туре сезона 2004/2005, в первом туре сезона 2021/2022, и, наконец, сейчас.