Энрике: «Дембеле может промахнуться три раза, но он волшебник»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о нападающем команды Усмане Дембеле.

«Если бы я был фанатом какой-то команды, я бы все равно заплатил за билет, чтобы посмотреть на игру Дембеле. У него особенные качества. Он может промахнуться три раза, но он волшебник. Это замечательный игрок. Он скоро забьет», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

Напомним, 26-летний футболист перебрался в «ПСЖ» прошлым летом из «Барселоны». В составе парижан Дембеле сыграл уже в пяти матчах с учетом всех турниров, но не смог отметиться результативными действиями.