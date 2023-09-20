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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике: «Дембеле может промахнуться три раза, но он волшебник»

20 Сентября 2023 • 20:01 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
24.09 21:45

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о нападающем команды Усмане Дембеле.

«Если бы я был фанатом какой-то команды, я бы все равно заплатил за билет, чтобы посмотреть на игру Дембеле. У него особенные качества. Он может промахнуться три раза, но он волшебник. Это замечательный игрок. Он скоро забьет», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

Напомним, 26-летний футболист перебрался в «ПСЖ» прошлым летом из «Барселоны». В составе парижан Дембеле сыграл уже в пяти матчах с учетом всех турниров, но не смог отметиться результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Усман Дембеле
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