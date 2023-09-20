Лионель Месси минувшим летом пополнил состав «Интер Майами» после двух сезонов в «ПСЖ». Аргентинец уже не раз признавался, что два года в Париже получились для него очень сложными.

Судя по всему, атмосфера в «ПСЖ» в прошлом сезоне была далека от оптимальной. Так, например, у Месси имелись проблемы в отношениях с полузащитником Витиньей. Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на издание L’Equipe, на одной из тренировок в начале года Лионель буквально унизил Витинью.

«Ты не только слабый, ты ещё и причиняешь мне боль», - сказал Месси Витинье, если верить источнику.

Напомним, что во вторник «ПСЖ» обыграл «Боруссию» в первом туре Лиги чемпионов со счётом 2:0.