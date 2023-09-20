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​Марселино ушёл из «Марселя» по неспортивным причинам - заявление официально

20 Сентября 2023 • 15:43 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
24.09 21:45

«Марсель» объявил об уходе Марселино с должности главного тренера. Испанский специалист покидает клуб после всего лишь семи матчей у руля команды. 

В пресс-релизе отмечается, что Марселино уходит не по спортивным причинам, и клуб разочарован этим. «Марсель» сообщил, что испанский тренер в новых реалиях не смог бы исполнять свои функции в комфортных условиях.

Стоит сказать, что в понедельник представители ассоциации болельщиков «Марселя» потребовали отставки директоров клуба под угрозой «войны от тех пор, пока они этого не добьются».

Ближайший матч «Марсель» проведёт 21 сентября – против «Лацио» в Лиге Европы.

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