«Марсель» объявил об уходе Марселино с должности главного тренера. Испанский специалист покидает клуб после всего лишь семи матчей у руля команды.

В пресс-релизе отмечается, что Марселино уходит не по спортивным причинам, и клуб разочарован этим. «Марсель» сообщил, что испанский тренер в новых реалиях не смог бы исполнять свои функции в комфортных условиях.

Стоит сказать, что в понедельник представители ассоциации болельщиков «Марселя» потребовали отставки директоров клуба под угрозой «войны от тех пор, пока они этого не добьются».

Ближайший матч «Марсель» проведёт 21 сентября – против «Лацио» в Лиге Европы.