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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике выбрал лучшего игрока мира - это не Месси

20 Сентября 2023 • 08:04 Комментировать

Рулевой французского «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением об игре нападающего команды Килиана Мбаппе в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Французы победили со счетом 2:0, а форвард отметился голом с пенальти.

«Для меня Мбаппе является лучшим футболистом мира. Однако больше, чем его игровые качества, меня поразила его человечность. Приятно наблюдать за его поведением в раздевалке. Килиан – лидер и всегда улыбается», - передает слова испанского тренера Lequipe.

После первого тура группового этапа «ПСЖ» захватил лидерство в своем квартете. Следующий матч парижане проведут на выезде с «Ньюкаслом».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе
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