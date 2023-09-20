Энрике выбрал лучшего игрока мира - это не Месси

Рулевой французского «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением об игре нападающего команды Килиана Мбаппе в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Французы победили со счетом 2:0, а форвард отметился голом с пенальти.

«Для меня Мбаппе является лучшим футболистом мира. Однако больше, чем его игровые качества, меня поразила его человечность. Приятно наблюдать за его поведением в раздевалке. Килиан – лидер и всегда улыбается», - передает слова испанского тренера Lequipe.

После первого тура группового этапа «ПСЖ» захватил лидерство в своем квартете. Следующий матч парижане проведут на выезде с «Ньюкаслом».