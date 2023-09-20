​Мбаппе нагнал Анри по голам в Лиге чемпионов за конкретный клуб

Парижский «ПСЖ» удачно начал очередной сезон Лиги чемпионов, в первом матче группового раунда «ПСЖ» забил два мяча дортмундской «Боруссии». Один из них записал на свой счет Килиан Мбаппе, который поднялся на второе место среди французских игроков по количеству мячей в самом престижном клубном турнире Европы за определенный клуб.

Правда, пока что он делит его с Тьерри Анри, который также забил в Лиге чемпионов за лондонский «Арсенал» тридцать пять голов. Но у Мбаппе есть все шансы опередить его в ближайших матчах. Сложнее будет с лидером - Карим Бензема забил 78 голов за мадридский «Реал» в Лиге чемпионов.