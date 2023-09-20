Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Галтье угодил под шквал обвинений в расизме

20 Сентября 2023 • 01:30 Комментировать

Бывший наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье имел неосторожность вляпаться в одну из самых чувствительных тем в западном обществе - он решил поделиться своими соображениями о расизме в эфире телеканала Canal+, но сделал это не самым удачным образом.

В частности, в его словах узрели критику в адрес мусульман и Рамадана, после чего ему пришлось приносить свои сперва объяснения, а затем и извинения. Впрочем, сейчас ему будет труднее выйти сухим из всей этой ситуации - дело в том, что в 2022 году Галтье уже призывал своих игроков не следовать Рамадану, так что к определенному эпатажу бывшему тренеру «ПСЖ» уже не привыкать.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
01:53 · Франция. Лига 1
​Мбаппе нагнал Анри по голам в Лиге чемпионов за конкретный клуб
01:30 · Франция. Лига 1
​Галтье угодил под шквал обвинений в расизме
00:29 · Франция. Лига 1
​Напряжение в «Марселе» - президент клуба готов покинуть свой пост вслед за тренером
19 Сентября
15:53 · Франция. Лига 1
​Марселино уходит из «Марселя» после 7 матчей
14:28 · Испания. Ла Лига
​У Камавинга спросили о будущем Мбаппе
12:09 · Франция. Лига 1
Масалитин: «Прогресс Головина — плюс всему нашему футболу»
12:08 · Франция. Лига 1
Масалитин: «Головин вырос и уже примеряет капитанскую повязку «Монако»
11:13 · Испания. Ла Лига
Романо: «Скорее всего, Мбаппе следующим летом окажется в «Реале»
02:22 · Франция. Лига 1
Канчельскис: «Головин входит в десятку лучших игроков Лиги 1»
02:05 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» готов побороться за форварда «ПСЖ» в январе слухи
01:55 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Я не беспокоюсь о том, дадут ли мне достаточно времени в «ПСЖ»
00:33 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ всерьёз рассматривал возможность трансфера Хави Симонса
18 Сентября
19:13 · Франция. Лига 1
Дракслер стал игроком катарского клуба, немцу всего 29 лет официально
18:46 · Италия. Серия А
36-летний Сиригу стал игроком «Ниццы» официально
14:43 · Франция. Лига 1
Маркиньос: «Мбаппе очень важный игрок для «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем