​Галтье угодил под шквал обвинений в расизме

Бывший наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье имел неосторожность вляпаться в одну из самых чувствительных тем в западном обществе - он решил поделиться своими соображениями о расизме в эфире телеканала Canal+, но сделал это не самым удачным образом.

В частности, в его словах узрели критику в адрес мусульман и Рамадана, после чего ему пришлось приносить свои сперва объяснения, а затем и извинения. Впрочем, сейчас ему будет труднее выйти сухим из всей этой ситуации - дело в том, что в 2022 году Галтье уже призывал своих игроков не следовать Рамадану, так что к определенному эпатажу бывшему тренеру «ПСЖ» уже не привыкать.