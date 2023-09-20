​Напряжение в «Марселе» - президент клуба готов покинуть свой пост вслед за тренером

Во вторник мы уже сообщали о драматичных переменах в «Марселе» - клуб решил расстаться с главным тренером Марселино, но не только. Как сообщает издание L'Equipe, вслед за ним свой пост может покинуть и президент клуба Пабло Лонгория, причем по достаточно необычной причине.

Дело в том, что в его адрес начали поступать угрозы от фанатов клуба, и Лонгория отнесся к этому со всей серьезностью, решив пожертвовать карьерой, дабы не рисковать жизнью.

Что касается турнирной ситуации, то в настоящий момент «Марсель» занимает четвертое место в турнирной таблице французского чемпионата.