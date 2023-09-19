​Марселино уходит из «Марселя» после 7 матчей

Марселино покидает должность главного тренера «Марселя», проведя у руля команды только семь матчей. Как сообщает на своих страницах издание L’Equipe, во вторник 58-летний специалист объявил футболистам о своём уходе.

Под руководством Марселино «Марсель» неудачно выступил в квалификации Лиги чемпионов, вылетев по итогам дуэли с греческим «Панатинаикосом». Что до Лиги 1, то после пяти туров провансальцы располагаются на третьей позиции.

Ближайший матч «Марсель» проведёт в четверг, 21 сентября, - против «Аякса» в первом туре групповой стадии Лиги Европы.