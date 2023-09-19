Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​УЕФА расследует три трансфера «ПСЖ»

19 Сентября 2023 • 13:48 Комментировать

В летнее трансферное окно «ПСЖ» продал катарским клубам троих футболистов – Марко Верратти, Юлиана Дракслера и Абду Диалло. Для парижан сделки получились выгодными, согласно данным портала Transfermarkt, за этих игроков гранд Лиги 1 получил от катарских клубов 69 миллионов евро.

При этом УЕФА собирается расследовать эти три трансфера. Если выяснится, что владельцы «ПСЖ» «слишком близки» с владельцами «Аль-Ахли» и «Аль-Араби», то УЕФА может не позволить парижскому клубу включить доходы от этих сделок в свои счета.

Стоит сказать, что потенциальная близость с владельцами катарских клубов могла бы позволить «ПСЖ» осуществить трансферы по завышенным ценам, чтобы улучшить своё положение в рамках финансового fair play.

Как известно, владельцами «ПСЖ» являются катарцы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Юлиан Дракслер Марко Верратти Абду Диалло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Сентября
15:53 · Франция. Лига 1
​Марселино уходит из «Марселя» после 7 матчей
14:28 · Испания. Ла Лига
​У Камавинга спросили о будущем Мбаппе
12:09 · Франция. Лига 1
Масалитин: «Прогресс Головина — плюс всему нашему футболу»
12:08 · Франция. Лига 1
Масалитин: «Головин вырос и уже примеряет капитанскую повязку «Монако»
11:13 · Испания. Ла Лига
Романо: «Скорее всего, Мбаппе следующим летом окажется в «Реале»
02:22 · Франция. Лига 1
Канчельскис: «Головин входит в десятку лучших игроков Лиги 1»
02:05 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» готов побороться за форварда «ПСЖ» в январе слухи
01:55 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Я не беспокоюсь о том, дадут ли мне достаточно времени в «ПСЖ»
00:33 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ всерьёз рассматривал возможность трансфера Хави Симонса
18 Сентября
19:13 · Франция. Лига 1
Дракслер стал игроком катарского клуба, немцу всего 29 лет официально
18:46 · Италия. Серия А
36-летний Сиригу стал игроком «Ниццы» официально
14:43 · Франция. Лига 1
Маркиньос: «Мбаппе очень важный игрок для «ПСЖ»
13:33 · Франция. Лига 1
«Суперигрок - открытие»: реакция на игру Кузяева в «Гавре»
13:27 · Франция. Лига 1
Агент рассказал, кто решил отдать Головину повязку капитана
13:19 · Франция. Лига 1
«Головесси»: реакция на игру Головина за «Монако»
Все новости
Рекомендуем