​УЕФА расследует три трансфера «ПСЖ»

В летнее трансферное окно «ПСЖ» продал катарским клубам троих футболистов – Марко Верратти, Юлиана Дракслера и Абду Диалло. Для парижан сделки получились выгодными, согласно данным портала Transfermarkt, за этих игроков гранд Лиги 1 получил от катарских клубов 69 миллионов евро.

При этом УЕФА собирается расследовать эти три трансфера. Если выяснится, что владельцы «ПСЖ» «слишком близки» с владельцами «Аль-Ахли» и «Аль-Араби», то УЕФА может не позволить парижскому клубу включить доходы от этих сделок в свои счета.

Стоит сказать, что потенциальная близость с владельцами катарских клубов могла бы позволить «ПСЖ» осуществить трансферы по завышенным ценам, чтобы улучшить своё положение в рамках финансового fair play.

Как известно, владельцами «ПСЖ» являются катарцы.