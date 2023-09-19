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Чемпионат Франции. Лига 1

Канчельскис: «Головин входит в десятку лучших игроков Лиги 1»

19 Сентября 2023 • 02:22 Комментировать
Лорьян
2:2
Монако
окончен

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил форму полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Сейчас Александр — лидер «Монако», самый опытный игрок там. Думаю, Головин и в десятку лучших игроков чемпионат Франции входит, когда здоров», — заявил эксперт в интервью «РБ Спорт». Также экс-полузащитник отметил, что хавбек «Монако» прогрессирует последние полтора года после восстановления от частых травм.

Напомним, что Головин выступает за «монегасков» с 2018 года. В последнем матче с «Лорьяном» полузащитник, забивший два гола в пяти играх чемпионата, провёл большую часть второго тайма с капитанской повязкой.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Андрей Канчельскис Александр Головин
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