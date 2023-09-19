Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике: «Я не беспокоюсь о том, дадут ли мне достаточно времени в «ПСЖ»

19 Сентября 2023 • 01:55 Комментировать
ПСЖ
...
Боруссия Д
1 1.77 X 4.30 2 4.20
Через 19 ч. 6 мин.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике побеседовал с журналистами о своих перспективах.

Парижский гранд не лучшим образом начал нынешний сезон, выиграв всего два матча из пяти в Лиге 1.

«Мы действительно не очень хорошо стартовали, но я вижу, что игроки восприимчивы к новым идеям, у них огромное желание преуспеть. Я доволен ими.

Этот процесс требует времени, но я не стану требовать гарантий, поскольку знаю, как всё работает. Я не беспокоюсь о том, дадут ли мне время. Моя работа говорит сама за себя, я верен своим методам. Посмотрим, что будет в случае плохих результатов», – цитирует RMC Sport испанского наставника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ БОРУССИЯ Д
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Сентября
02:22 · Франция. Лига 1
Канчельскис: «Головин входит в десятку лучших игроков Лиги 1»
02:05 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» готов побороться за форварда «ПСЖ» в январе слухи
01:55 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Я не беспокоюсь о том, дадут ли мне достаточно времени в «ПСЖ»
00:33 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ всерьёз рассматривал возможность трансфера Хави Симонса
18 Сентября
19:13 · Франция. Лига 1
Дракслер стал игроком катарского клуба, немцу всего 29 лет официально
18:46 · Италия. Серия А
36-летний Сиригу стал игроком «Ниццы» официально
14:43 · Франция. Лига 1
Маркиньос: «Мбаппе очень важный игрок для «ПСЖ»
13:33 · Франция. Лига 1
«Суперигрок - открытие»: реакция на игру Кузяева в «Гавре»
13:27 · Франция. Лига 1
Агент рассказал, кто решил отдать Головину повязку капитана
13:19 · Франция. Лига 1
«Головесси»: реакция на игру Головина за «Монако»
13:00 · Франция. Лига 1
Кузяев: «Мне нравится жить во Франции»
12:35 · Франция. Лига 1
Головин - в символической сборной пятого тура Лиги 1
10:45 · Италия. Серия А
Если «Ювентус» к январю будет участвовать в чемпионской гонке, клуб попробует купить Тюрама
10:15 · Франция. Лига 1
В «Монако» объяснили, почему Головин стал капитаном команды
09:34 · Франция. Лига 1
Энрике не хотел отпускать Верратти, но затем согласился с позицией руководства
Все новости
Рекомендуем