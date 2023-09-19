Луис Энрике: «Я не беспокоюсь о том, дадут ли мне достаточно времени в «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике побеседовал с журналистами о своих перспективах.

Парижский гранд не лучшим образом начал нынешний сезон, выиграв всего два матча из пяти в Лиге 1.

«Мы действительно не очень хорошо стартовали, но я вижу, что игроки восприимчивы к новым идеям, у них огромное желание преуспеть. Я доволен ими.

Этот процесс требует времени, но я не стану требовать гарантий, поскольку знаю, как всё работает. Я не беспокоюсь о том, дадут ли мне время. Моя работа говорит сама за себя, я верен своим методам. Посмотрим, что будет в случае плохих результатов», – цитирует RMC Sport испанского наставника.