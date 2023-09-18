Немецкий полузащитник Юлиан Дракслер в свои 29 лет официально стал игроком катарского клуба «Аль-Ахли», что базируется в столице этого маленького богатого ближневосточного государства – городе Доха. О переходе футболиста отрапортовала пресс-служба его новой команды.

Контракт с немецким игроком рассчитан на два ближайших сезона. По данным Transfermarkt, за игрока катарский клуб заплатил «ПСЖ» 9 млн евро. Парижанам вингер принадлежал на протяжении шести последних лет карьеры – с зимы 2017 года.

Новый клуб Дракслера не богат на звёздные имена. Среди знакомых российскому любителю футбола отметим лишь экс-игроков РПЛ. Первый из них – бывший полузащитник «Спартака» Софьян Ханни, второй – некогда опорник «Ахмата» Идрисса Думбия.