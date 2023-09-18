Маркиньос: «Мбаппе очень важный игрок для «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос рассказал о роли, которую в команде имеет нападающий Килиан Мбаппе.

По словам 29-летнего бразильца, Мбаппе продолжает оставаться лидером «ПСЖ», который способен выражать своё авторитетное мнение.

«Роль Мбаппе не изменилась. Сегодня он продолжает оставаться важным игроком, который очень хорошо выражает то, что он хочет и видит, что мы должны сделать, чтобы стать лучше», — цитирует Маркиньоса журналист Адриен Гренье.

В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» четыре матча, в которых отметился семью забитыми мячами. После пяти туров Лиги 1 парижане занимают пятое место в турнирной таблице, набрав восемь очков.