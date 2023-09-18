«Суперигрок - открытие»: реакция на игру Кузяева в «Гавре»

Полузащитник Далер Кузяев впечатлил своей игрой за французский «Гавр» на старте сезона чемпионата Франции. Болельщики в соцсетях оценили мастерство новичка Лиги 1.

«Мастер-класс Кузяева сегодня вечером?» - @FootballScoutR

«Суперигрок – открытие» - @AmbuNico

«Я видел его на стадионе против «Лорьяна», он явно выше остальных, он неплохо видит поле. Его помощь приносит нам пользу. Молодец» - @redba93

«Какой хороший игрок» - @stgueroult76

«Очень хороший игрок!» - @footpro6

В пяти матчах чемпионата Франции Кузяев отметился двумя забитыми мячами. Его контракт рассчитан на два года.