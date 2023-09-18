Агент рассказал, кто решил отдать Головину повязку капитана

По ходу воскресной игры Лиги 1 против «Лорьяна» полузащитник Александр Головин примерил на себе капитанскую повязку. Агент Александр Клюев, который работает с Головиным, дал комментарий на этот счёт.

«Что касается капитанской повязки Головина, то это решение его партнёров по команде. Быть капитаном - огромная ответственность для Александра», - цитирует Клюева Sport24.

Напомним, что матч французского чемпионата между «Лорьяном» и «Монако» завершился вничью со счётом 2:2. Александр Головин стал автором гола и результативной передачи на партнёра.

После пяти туров «Монако» является лидером чемпионата Франции с 11 очками.