«Головесси»: реакция на игру Головина за «Монако»

В рамках пятого тура чемпионата Франции «Монако» провел матч против «Лорьяна». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. Голом и ассистом за монегасков отметился российский полузащитник Александр Головин.

Болельщики посредством социальных сетей выразили восхищение выступлением хавбека в прошедшей встрече.

«Гениальность - это Головин» - @Lestyyx

«GOLOGOAT» - @huntykuchi

«Минаминьо, фофагба и головесси» - @Lestyyx

По итогам пятого тура Головин был включен в символическую сборную чемпионата Франции. На счету россиянина два гола и одна результативная передача в пяти играх Лиги 1.