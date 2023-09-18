Кузяев: «Мне нравится жить во Франции»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев признался, что ему нравится жить во Франции.

Напомним, 30-летний футболист перешёл в «Гавр» минувшим летом из «Зенита» на правах свободного агента. В составе петербургского клуба Кузяев провёл шесть сезонов.

«Мне нравится жить во Франции. Я очень рад. Я стал изучать французский, это не очень тяжёлый язык, но есть свои детали. Всё отлично», — приводит слова Кузяева «Матч ТВ» с ссылкой на Prime Video.

В текущем сезоне Кузяев успел провести за «Гавр» пять матчей, в которых забил два мяча. После пяти туров Лиги 1 команда российского игрока занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.