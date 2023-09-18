Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев: «Мне нравится жить во Франции»

18 Сентября 2023 • 13:00 Комментировать
Гавр
...
Клермон
24.09 16:00

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев признался, что ему нравится жить во Франции.

Напомним, 30-летний футболист перешёл в «Гавр» минувшим летом из «Зенита» на правах свободного агента. В составе петербургского клуба Кузяев провёл шесть сезонов.

«Мне нравится жить во Франции. Я очень рад. Я стал изучать французский, это не очень тяжёлый язык, но есть свои детали. Всё отлично», — приводит слова Кузяева «Матч ТВ» с ссылкой на Prime Video.

В текущем сезоне Кузяев успел провести за «Гавр» пять матчей, в которых забил два мяча. После пяти туров Лиги 1 команда российского игрока занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГАВР КЛЕРМОН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Сентября
14:43 · Франция. Лига 1
Маркиньос: «Мбаппе очень важный игрок для «ПСЖ»
13:33 · Франция. Лига 1
«Суперигрок - открытие»: реакция на игру Кузяева в «Гавре»
13:27 · Франция. Лига 1
Агент рассказал, кто решил отдать Головину повязку капитана
13:19 · Франция. Лига 1
«Головесси»: реакция на игру Головина за «Монако»
13:00 · Франция. Лига 1
Кузяев: «Мне нравится жить во Франции»
12:35 · Франция. Лига 1
Головин - в символической сборной пятого тура Лиги 1
10:45 · Италия. Серия А
Если «Ювентус» к январю будет участвовать в чемпионской гонке, клуб попробует купить Тюрама
10:15 · Франция. Лига 1
В «Монако» объяснили, почему Головин стал капитаном команды
09:34 · Франция. Лига 1
Энрике не хотел отпускать Верратти, но затем согласился с позицией руководства
07:24 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ хотят купить форварда «ПСЖ» Экитике
17 Сентября
21:15 · Франция. Лига 1
«Лион» - «Гавр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:25 · Франция. Лига 1
Кузяев — в составе «Гавра» на матч с «Лионом»
20:12 · Франция. Лига 1
Мостовой: «Монако» — претендент на чемпионство
20:04 · Франция. Лига 1
Штанги и промахи - «Марсель» с «Тулузой» не забивали
19:29 · Франция. Лига 1
Хюттер: «Головин забил фантастический гол»
Все новости
Рекомендуем