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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин - в символической сборной пятого тура Лиги 1

18 Сентября 2023 • 12:35 Комментировать

Полузащитник «Монако» Александр Головин включен в символическую сборную пятого тура чемпионата Франции по версии Lequipe. Россиянин отметился забитым мячом и голевым пасом в поединке против «Лорьяна» (2:2).

Также в символическую сборную попали: Александр Укиджа, Фали Канде, Лоренц Ассиньон, Лени Йоро, Реми Кабелла, Мелвин Бар, Терем Моффи, Пьер Леес-Мелу, Никлас Шмидт, Ромен Февр.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 27-летний россиянин сыграл пять матчей, забил два гола и сделал один ассист.

После пяти туров «Монако» лидирует в таблице Лиги 1, опережая идущий вторым «Брест» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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