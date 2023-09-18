В «Монако» объяснили, почему Головин стал капитаном команды

Тьяго Скуро, который является директором «Монако», высказался о дебюте российского хавбека Александра Головина в статусе капитана монегасков.

«Алекс - лидер «Монако», один из ключевых футболистов. Для меня нет ничего удивительного, что Головин получил капитанскую повязку. Его можно даже назвать ветераном команды», - рассказал функционер в интервью журналисту Metaratings.ru.

Головин получил капитанскую повязку по ходу поединка Лиги 1 против «Лорьяна». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. В этом матче российский полузащитник отметился забитым мячом и голевой передачей.