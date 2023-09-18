Энрике не хотел отпускать Верратти, но затем согласился с позицией руководства

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике изначально не хотел расставаться с полузащитником Марко Верратти, который в конечном итоге перебрался в катарский «Аль-Араби».

По информации от издания L’Equipe, испанскому специалисту нравился Верратти, но руководство «ПСЖ» убедило Энрике в том, что с Марко нужно расстаться. Дело в том, что итальянец вёл далеко не самый дисциплинированный образ жизни и оказывал дурное влияние на раздевалку.

Сообщается, что Энрике также не понравилось то, как Верратти прибыл на предсезонную подготовку с лишним весом. Напомним, Марко выступал за парижскую команду с 2012 года.