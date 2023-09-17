Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев упустил отличный момент, и «Гавр» сыграл вничью с аутсайдером «Лионом»

17 Сентября 2023 • 23:37 Комментировать
Лион
0:0
Гавр
1 1.70 X 4.10 2 4.90
2-й тайм

«Гавр» с Далером Кузяевым в основном составе гостил в пятом туре чемпионата Франции у «Лиона».

Протокол игры  
Лион0:0Гавр
Лопеш АнтониМата Клинтон  41'Кумбеди Саэль  79'Диоманде СиналиТальяфико НиколасТолиссо Корентен 68' (Бальде Мама ( 68') Акуоку Поль 77' (Морейра Диегу ( 77') Нуама Эрнест 77' (Лепнан Йоанн ( 77') Какере МаксансШерки РайанЛяказетт Александр  5'
Запасные: О'Брайан ДжекРиу РемиЭль-Аруш МохамедДжеффиньоМэйтленд-Найлс ЭйнслиАльверо Скелли
Десма АртурСальмье ЙоаннСанганте АрунаЛьорис ГотьеОпери КристоферТуре АбдулайеКечта Яссин 58' (Грандсир Самуэль ( 58') Касимир Хосуэ  65' 74' (Логбо Энди ( 74') Кузяев Далер 89' (Сумаре Исса ( 89') Алиуи Набиль 74' (Сабби Эммануэль ( 74') Байо Мохамед  38' 58' (Н'диайе Рассул ( 58')
Запасные: Горжелен МатьёЭль-Хаджам УалидМбемба НоланЮте-Кинкуэ Этьенн
17 сентября. Стадион "Гроупама Арена".

Не зря Далер Кузяев решил попробовать свои силы в большом европейском чемпионате. В «Гавре» он сразу с первого же тура стал попадать в стартовый состав. В четырёх матчах Кузяев забил два мяча, а меняли его три раза уже в концовках. Иной раз нападающие столько не забивают, а Далер ведь полузащитник.

К отчётной встрече «Гавр» подходил на тринадцатом месте с пятью очками. Но в турнирной таблице Лиги 1 пока ещё не сформировались чёткие кластеры лидеров, середняков и аутсайдеров. В случае победы команда Луки Элснера входила бы в когорту команд, имеющих в активе восемь баллов, а среди таковых затесался и «ПСЖ».

Но вот «Лион» стартовал в текущем сезоне откровенно плохо. «ПСЖ», кстати, тоже, но сейчас не о нём речь. Французский футбольный гегемон нулевых годов набрал лишь одно очко в четырёх первых турах Лиги 1. Из-за этого Лоран Блан ушёл в отставку, а в матче против «Гавра» в качестве главного тренера «Лиона» дебютировал Фабио Гроссо.

В начале отчётной встречи «тёмно-синие», в общем-то, отдали мяч «Лиону» и согласились на вариант игры вторым номером. Хозяева же испытывали сложности в создании полноценных голевых моментов. На 20-й минуте Толиссо с правой стороны сделал скидку Ляказетту, который нанёс неподготовленный удар, и мяч пошёл значительно левее створа.

Через несколько минут Шерки с правого полуфланга пробивал низом в ближний угол, однако там Десма всё держал под контролем и зафиксировал сферу в своих перчатках. Ещё через какое-то время Кумбеди после хозяйского углового удара принял мяч на подступах в штрафной площади и запустил его в район левого угла в руки Десма.

К перерыву «Гавр» сумел пододвинуть игру на половину поля соперника, и немалую роль в этом сыграл Кузяев. Экс-полузащитник «Зенита» стал цепляться за мячи недалеко от чужой штрафной площади. В частности, он заставил Нуама фолить против него на фланге. Правда, в острые моменты у ворот «Лиона» всё это не выливалось.

На 54-й минуте Толиссо проникающим пасом вывел Нуама один на один с Десма, подкат Санганте не предотвратил удар Эрнеста, но Артур отразил его. Через три минуты «Гавр» ответил своим нереализованным шансом. Казимир удачно навесил справа, а Кузяев наверняка бил головой и лишь за малым не попал в левую девятку.

«Лион» старался что-то сооружать в атаке за счёт позиционной игры и стандартов, тогда как «Гавр» караулил контратакующие возможности. На 68-й минуте Кузяев едва не стал автором предголевой передачи. На правом крыле нападения Далер снабдил мячом Казимира, который прострелил на дальнюю штангу, а Грансир удосужился не попасть в пустой створ в падении.

У «Лиона» много раз возникали в чужой штрафной площади вязкие ситуации, то есть вроде не голевые моменты, но нечто подобное. Ряд ударов хозяев был заблокирован. Кузяев был заменён на 89-й минуте. Итоговый счёт – 0:0. По итогам пяти туров «Гавр» идёт на одиннадцатом месте с шестью очками, в то время как у «Лиона» сейчас шестнадцатая строчка с двумя набранными баллами.   

Реклама


Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Гавр Чемпионат Франции Лига 1 Далер Кузяев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИОН ГАВР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Марсель Марсель
Тулуза Тулуза
0
0
1.51 4.90 6.00
Видео
173 мин
Лион Лион
Гавр Гавр
0
0
1.62 4.30 5.60
Видео
Все матчи
Новости
17 Сентября
21:15 · Франция. Лига 1
«Лион» - «Гавр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:25 · Франция. Лига 1
Кузяев — в составе «Гавра» на матч с «Лионом»
20:12 · Франция. Лига 1
Мостовой: «Монако» — претендент на чемпионство
20:04 · Франция. Лига 1
Штанги и промахи - «Марсель» с «Тулузой» не забивали
19:29 · Франция. Лига 1
Хюттер: «Головин забил фантастический гол»
18:07 · Франция. Лига 1
«Брест» и «Нант» отпраздновали победы
17:50 · Франция. Лига 1
Головин — о капитанской повязке: «Это приятно, но гораздо важнее было выиграть»
17:41 · Франция. Лига 1
Агент: Капитанская повязка означает для Головина повышенную ответственность
17:32 · Франция. Лига 1
Плясунов: Головин — лидер лучшей команды Лиги 1
17:25 · Франция. Лига 1
​Бенжамен Менди сыграл впервые с августа 2021 года – его обвиняли в насилии
17:10 · Франция. Лига 1
Первый тренер Головина: Саша ещё не достиг своей вершины
16:17 · Франция. Лига 1
Сальваторе Сиригу пополнит ряды «Ниццы» слухи
16:11 · Франция. Лига 1
Хавбек «Монако» Головин стал лучшим игроком матча с «Лорьяном»
15:48 · Франция. Лига 1
Головин сделал первый ассист в сезоне
15:40 · Франция. Лига 1
Головин стал капитаном «Монако»
Все новости
Рекомендуем