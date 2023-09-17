Кузяев упустил отличный момент, и «Гавр» сыграл вничью с аутсайдером «Лионом»

«Гавр» с Далером Кузяевым в основном составе гостил в пятом туре чемпионата Франции у «Лиона».

Не зря Далер Кузяев решил попробовать свои силы в большом европейском чемпионате. В «Гавре» он сразу с первого же тура стал попадать в стартовый состав. В четырёх матчах Кузяев забил два мяча, а меняли его три раза уже в концовках. Иной раз нападающие столько не забивают, а Далер ведь полузащитник.

К отчётной встрече «Гавр» подходил на тринадцатом месте с пятью очками. Но в турнирной таблице Лиги 1 пока ещё не сформировались чёткие кластеры лидеров, середняков и аутсайдеров. В случае победы команда Луки Элснера входила бы в когорту команд, имеющих в активе восемь баллов, а среди таковых затесался и «ПСЖ».

Но вот «Лион» стартовал в текущем сезоне откровенно плохо. «ПСЖ», кстати, тоже, но сейчас не о нём речь. Французский футбольный гегемон нулевых годов набрал лишь одно очко в четырёх первых турах Лиги 1. Из-за этого Лоран Блан ушёл в отставку, а в матче против «Гавра» в качестве главного тренера «Лиона» дебютировал Фабио Гроссо.

В начале отчётной встречи «тёмно-синие», в общем-то, отдали мяч «Лиону» и согласились на вариант игры вторым номером. Хозяева же испытывали сложности в создании полноценных голевых моментов. На 20-й минуте Толиссо с правой стороны сделал скидку Ляказетту, который нанёс неподготовленный удар, и мяч пошёл значительно левее створа.

Через несколько минут Шерки с правого полуфланга пробивал низом в ближний угол, однако там Десма всё держал под контролем и зафиксировал сферу в своих перчатках. Ещё через какое-то время Кумбеди после хозяйского углового удара принял мяч на подступах в штрафной площади и запустил его в район левого угла в руки Десма.

К перерыву «Гавр» сумел пододвинуть игру на половину поля соперника, и немалую роль в этом сыграл Кузяев. Экс-полузащитник «Зенита» стал цепляться за мячи недалеко от чужой штрафной площади. В частности, он заставил Нуама фолить против него на фланге. Правда, в острые моменты у ворот «Лиона» всё это не выливалось.

На 54-й минуте Толиссо проникающим пасом вывел Нуама один на один с Десма, подкат Санганте не предотвратил удар Эрнеста, но Артур отразил его. Через три минуты «Гавр» ответил своим нереализованным шансом. Казимир удачно навесил справа, а Кузяев наверняка бил головой и лишь за малым не попал в левую девятку.

«Лион» старался что-то сооружать в атаке за счёт позиционной игры и стандартов, тогда как «Гавр» караулил контратакующие возможности. На 68-й минуте Кузяев едва не стал автором предголевой передачи. На правом крыле нападения Далер снабдил мячом Казимира, который прострелил на дальнюю штангу, а Грансир удосужился не попасть в пустой створ в падении.

У «Лиона» много раз возникали в чужой штрафной площади вязкие ситуации, то есть вроде не голевые моменты, но нечто подобное. Ряд ударов хозяев был заблокирован. Кузяев был заменён на 89-й минуте. Итоговый счёт – 0:0. По итогам пяти туров «Гавр» идёт на одиннадцатом месте с шестью очками, в то время как у «Лиона» сейчас шестнадцатая строчка с двумя набранными баллами.

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Кирилл Иванцов