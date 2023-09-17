Кузяев — в составе «Гавра» на матч с «Лионом»

Сегодня, 17 сентября, «Гавр» встретится с «Лионом» в матче пятого тура чемпионата Франции.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев начнет встречу против «Лиона» с первых минут. Полностью состав «небесных» выглядит следующим образом: Десма (вр), Сальмье, Санганте, Льорис, Опери, Туре, Кечта, Него, Кузяев, Грандсир, Алиуи.

Стоит отметить, что Кузяев во всех матчах нынешнего сезона выходил в стартовом составе своей команды.

Матч «Лион» - «Гавр» должен стартовать в 21:45 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию игры в текстовом формате.

На данный момент «Гавр» занимает 11-е место в чемпионате Франции, набрав пять очков.