Штанги и промахи - «Марсель» с «Тулузой» не забивали

В пятом туре чемпионата Франции «Марсель» играл дома против «Тулузы», одного из аутсайдеров. Фаворит выглядел поострее, но так и не смог забить. На 20-й минуте Тийс Даллинга чудом не открыл счет - парировано. После перерыва Валентин Ронжье выиграл борьбу за верховой мяч и попал в штангу. Жонатан Клосс со штрафного пробил в перекладину. В компенсированное время гости могли победить, но Мамади Бангре в убойной позиции не попал в рамку.

«Марсель» с 7 очками делит третье место, соперник - 11-й.