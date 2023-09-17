Штанги и промахи - «Марсель» с «Тулузой» не забивали

В пятом туре чемпионата Франции «Марсель» играл дома против «Тулузы», одного из аутсайдеров. Фаворит выглядел поострее, но так и не смог забить. На 20-й минуте Тийс Даллинга чудом не открыл счет - парировано. После перерыва Валентин Ронжье выиграл борьбу за верховой мяч и попал в штангу. Жонатан Клосс со штрафного пробил в перекладину. В компенсированное время гости могли победить, но Мамади Бангре в убойной позиции не попал в рамку.
«Марсель» с 7 очками делит третье место, соперник - 11-й.
Протокол игры
Лопес Пау•Клосс Жонатан•МБемба Шансель•Балерди Леонардо56' (Ндиайе Ильман (56') •Лоди Ренан•Муге Франсуа56' (Меите Бамо (56') •Ронжье Валентин66' (Кондогбия Жоффрей (66') •Верету Жордан•Корреа Хоакин 64'66' (Арит Амин (66') • 89'Оливейра Витор•Обамеянг Пьер-Эмерик
Рестес Гийом• 79'Деслер Миккел• 45'Коста Логан•Николайсен Расмус•Диарра Мусса72' (Бангре Мамади (72') • 90'Доннум Арон59' (Спирингс Стейн (59') •Шмидт Никлас• 4'Сьерро Венсан59' (Абухляль Закария (59') •Генро Денис72' (Суасо Габриэль (72') •Магри Франк 77'84' (Каманзи Уоррен (84') •Даллинга Тийс
17 сентября. Стадион "Велодром" (Марсель).
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