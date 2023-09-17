Хюттер: «Головин забил фантастический гол»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о голе полузащитника команды Александра Головина в ворота «Лорьяна».

«Мы провели не самый лучший матч, но смогли сравнять счет после неудачного начала. Головин забил фантастический гол, но в первом тайме мы действовали недостаточно быстро. Мы изменили игру с помощью замен, но ничья — не тот результат. Есть разочарование», — цитирует Хюттера официальный сайт монегасков.

Матч пятого тура Лиги 1 между «Лорьяном» и «Монако» завершился со счетом 2:2. Головин провел на поле все 90 минут и отметился одним забитым мячом. Кроме того, на счету россиянина один голевой пас.

«Монако» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Хюттера примут «Ниццу».