«Брест» и «Нант» отпраздновали победы

В пятом туре чемпионата Франции «Реймс» и «Брест» бились за выход на второе место. Победу в итоге праздновали гости - 2:1. «Нант» одолел «Клермон» на выезде (1:0). Это первые три очка для «канареек». «Страсбург» проиграл первый тайм «Монпелье», но после перерыва отквитал оба мяча - 2:2.