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Чемпионат Франции. Лига 1

«Брест» и «Нант» отпраздновали победы

17 Сентября 2023 • 18:07 Комментировать
Страсбург
2:2
Монпелье
окончен

В пятом туре чемпионата Франции «Реймс» и «Брест» бились за выход на второе место. Победу в итоге праздновали гости - 2:1. «Нант» одолел «Клермон» на выезде (1:0). Это первые три очка для «канареек». «Страсбург» проиграл первый тайм «Монпелье», но после перерыва отквитал оба мяча - 2:2.

Протокол игры  
Страсбург2:2Монпелье
  35'Хазри Вахби (0:1)
  40'Норден Арно (0:2)
(1:2) Лекомт Бенжамен63'  
(2:2) Мотиба Лебо69'  
Селс МатцГильберт Фредерик  45' 46' (Баква Дилан ( 46'  76') Ньямси ЖерзиноПеррен ЛюкаДелен Тома  11' 81' (Абакар Силла ( 81') Дукуре ИсмаэльСиссоко ИбраимаAngelo BorgesСахи Дион 60' (Мотиба Лебо ( 60') Диарра Хабиб 46' (Сеная Марвин ( 46') Гамейро Кевин 60' (Эмега Эмануэль ( 60'  90')
Запасные: Беллаароуч АлааСоболь ЭдуардМванга ЖуниорДеминге Джесси
Лекомт БенжаменСако ФалаеОмерагич БечирКуяте КикиСилла Иссиага  45'Шотар Жорис  88'Ферри Жордан 84' (Леруа Лео ( 84'  86') Норден Арно  46'Саванье Тежи  58' 90' (Делайе Саша ( 90') Хазри Вахби 70' (Йебоа Келвин ( 70') Адамс Акор  28' 70' (Фаяд Халил ( 70')
Запасные: Жюльен КристоферТшато ЭнзоЭстев МаксимСахо МамадуБерто Димитри
17 сентября. Стадион "де ла Мейно".
Протокол игры 
Реймс1:2Брест
(1:0) Ричардсон Амир 19'  
  50' Камара Махди (1:1)
  56' Лис-Мелу Пьерр (1:2)
Диуф Йеванн  Фоке Томас   77' (Салама Амин (   77' Агбаду Эммануэль  Абдельамид Юнис  Де Смет Тибо   52'  Матусива Азор   22'   60' (Дарами Мохаммед (   60' Ричардсон Амир   60' (Манетси Маршал (   60' Теума Тедди  Ито Дзюня  Дьяките Умар   60' (Атангана-Эдоа Валентин (   60' Накамура Кейто   77' (Mamadou Diakhon (   77')
Запасные: Диаките Ибрахим  Окуму Джозеф  Ольеро Александр  Хадра Реда
Бизот Марко   90'  Лала Кенни   18'  Шардонне Брендан  Брассье Лилиан  Локо Брэдли  Камара Махди   77' (Лебо Адриен (   77' Лис-Мелу Пьерр  Маньетти Уго   36'   66' (Мунье Стив (   66'   88' Дель Кастильо Ромен   90' (Дари Ашраф (   90' Сатриано Мартин   66' (Мартен Жонас (   66' Ле Дуарон Жереми   66' (Браими Билаль (   66')
Запасные: Амави Жордан  Кудерт Грегуар  Камблан Аксель
 17 сентября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Протокол игры 
Клермон0:1Нант
  48' Саймон Мозес (0:1)
Диао Мори  Сейду Алиду  Пельмар Анди  Кофрие Максимилиано   82'  Зеффан Мехди   62' (Аллевина Джим (   62' Гоналон Максим   70' (Кейта Хабиб (   70'   88' Гастьен Йоан   62' (Николсон Шамар (   62' Вивальдо Боргес до Сантос Нето  Чам Мухаммед  Рашани Эльбасан   83' (Маурер Айман (   83' Киэ Грежон   62' (Маньен Йоанн (   62')
Запасные: Ожье Флоран  Конате Шейк  Бутубба Биляль  Ндиайе Массамба
Дескамп Реми  Пьер-Габриэль Ронаэль  Кастеллетто Жан-Шарль  Кёмерт Эрай   90'  Мерлин Квентин   80' (Паллуа Николя (   80' Дуглас Гомес  Чиривелья Педро  Молле Флоран   74'   80' (Коко Маркус (   80' Маркус Аленсар   58' (Дюверн Жан-Кевин (   58' Ганаго Игнатиус   36' (Мохамед Мостафа (   36' Саймон Мозес
Запасные: Бамба Абдул-Кадер  Петрич Денис  Аблин Маттис  Сиссоко Мусса  Мутуссами Самуэль
 17 сентября. Стадион "Габриэль Монтпье".

 

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