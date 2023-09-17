«Брест» и «Нант» отпраздновали победы

В пятом туре чемпионата Франции «Реймс» и «Брест» бились за выход на второе место. Победу в итоге праздновали гости - 2:1. «Нант» одолел «Клермон» на выезде (1:0). Это первые три очка для «канареек». «Страсбург» проиграл первый тайм «Монпелье», но после перерыва отквитал оба мяча - 2:2.
Протокол игры
|35'Хазри Вахби (0:1)
|40'Норден Арно (0:2)
|(1:2) Лекомт Бенжамен63'
|(2:2) Мотиба Лебо69'
Селс Матц•Гильберт Фредерик 45'46' (Баква Дилан (46') • 76'Ньямси Жерзино•Перрен Люка•Делен Тома 11'81' (Абакар Силла (81') •Дукуре Исмаэль•Сиссоко Ибраима•Angelo Borges•Сахи Дион60' (Мотиба Лебо (60') •Диарра Хабиб46' (Сеная Марвин (46') •Гамейро Кевин60' (Эмега Эмануэль (60') 90'
Лекомт Бенжамен•Сако Фалае•Омерагич Бечир•Куяте Кики•Силла Иссиага• 45'Шотар Жорис• 88'Ферри Жордан84' (Леруа Лео (84') • 86'Норден Арно• 46'Саванье Тежи 58'90' (Делайе Саша (90') •Хазри Вахби70' (Йебоа Келвин (70') •Адамс Акор 28'70' (Фаяд Халил (70')
17 сентября. Стадион "де ла Мейно".
Протокол игры
|(1:0) Ричардсон Амир 19'
|50' Камара Махди (1:1)
|56' Лис-Мелу Пьерр (1:2)
Диуф Йеванн • Фоке Томас 77' ( Салама Амин ( 77') • Агбаду Эммануэль • Абдельамид Юнис • Де Смет Тибо • 52'Матусива Азор 22' 60' ( Дарами Мохаммед ( 60') • Ричардсон Амир 60' ( Манетси Маршал ( 60') • Теума Тедди • Ито Дзюня • Дьяките Умар 60' ( Атангана-Эдоа Валентин ( 60') • Накамура Кейто 77' ( Mamadou Diakhon ( 77')
Запасные: Диаките Ибрахим • Окуму Джозеф • Ольеро Александр • Хадра Реда
Бизот Марко • 90'Лала Кенни • 18'Шардонне Брендан • Брассье Лилиан • Локо Брэдли • Камара Махди 77' ( Лебо Адриен ( 77') • Лис-Мелу Пьерр • Маньетти Уго 36' 66' ( Мунье Стив ( 66' ) • 88'Дель Кастильо Ромен 90' ( Дари Ашраф ( 90') • Сатриано Мартин 66' ( Мартен Жонас ( 66') • Ле Дуарон Жереми 66' ( Браими Билаль ( 66')
Запасные: Амави Жордан • Кудерт Грегуар • Камблан Аксель
17 сентября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Протокол игры
|48' Саймон Мозес (0:1)
Диао Мори • Сейду Алиду • Пельмар Анди • Кофрие Максимилиано • 82'Зеффан Мехди 62' ( Аллевина Джим ( 62') • Гоналон Максим 70' ( Кейта Хабиб ( 70' ) • 88'Гастьен Йоан 62' ( Николсон Шамар ( 62') • Вивальдо Боргес до Сантос Нето • Чам Мухаммед • Рашани Эльбасан 83' ( Маурер Айман ( 83') • Киэ Грежон 62' ( Маньен Йоанн ( 62')
Запасные: Ожье Флоран • Конате Шейк • Бутубба Биляль • Ндиайе Массамба
Дескамп Реми • Пьер-Габриэль Ронаэль • Кастеллетто Жан-Шарль • Кёмерт Эрай • 90'Мерлин Квентин 80' ( Паллуа Николя ( 80') • Дуглас Гомес • Чиривелья Педро • Молле Флоран 74' 80' ( Коко Маркус ( 80') • Маркус Аленсар 58' ( Дюверн Жан-Кевин ( 58') • Ганаго Игнатиус 36' ( Мохамед Мостафа ( 36') • Саймон Мозес
Запасные: Бамба Абдул-Кадер • Петрич Денис • Аблин Маттис • Сиссоко Мусса • Мутуссами Самуэль
17 сентября. Стадион "Габриэль Монтпье".
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