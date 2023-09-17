Головин — о капитанской повязке: «Это приятно, но гораздо важнее было выиграть»

Хавбек «Монако» Александр Головин рассказал о своих впечатлениях после получения капитанской повязки в игре с «Лорьяном».

Головин стал капитаном своей команды после ухода с поля Виссама Бен-Йеддера, который был заменен на 67-й минуте.

«Не придаю этому большого значения. Так получилось, что после замен остался самым опытным на поле. Понимаю, что это дополнительная ответственность. Это приятно, но гораздо важнее было выиграть», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

Напомним, встреча пятого тура чемпионата Франции между «Монако» и «Лорьяном» завершилась со счетом 2:2. Головин стал автором одного гола и одного ассиста, став лучшим игроком поединка.

Головин стал капитаном «Монако»

Хавбек «Монако» Головин стал лучшим игроком матча с «Лорьяном»