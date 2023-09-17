Агент: Капитанская повязка означает для Головина повышенную ответственность

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился комментарием о капитанской повязке, которую игрок получил в матче с «Лорьяном».

27-летний футболист впервые стал капитаном «Монако» в официальном матче.

«Для Саши это означает повышенную ответственность. Конечно, сейчас он расстроен тем, что команда упустила победу на последних секундах», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

При этом агент отметил, что Головина пока рано называть легендой «Монако», но в клубе его уже признали сильным футболистом.

«Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» в матче пятого тура чемпионата Франции. Головин провел на поле всю игру, забил один мяч и записал на свой счет один ассист.