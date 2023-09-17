Плясунов: Головин — лидер лучшей команды Лиги 1

Александр Плясунов, первый тренер хавбека «Монако» Александра Головина, отреагировал на то, что игрок стал капитаном команды в матче с «Лорьяном».

27-летний футболист получил статус капитана во втором тайме, после того, как с поля ушел основной капитан «Монако» Виссам Бен-Йеддер.

«Капитанская повязка означает, что ему доверяет тренер. Это говорит о том, что Головин пользуется авторитетом в своей команде. По-моему мнению, Головина можно назвать лидером лучшей на данный момент команды чемпионата Франции», — приводит слова тренера «Чемпионат».

В текущем сезоне россиянин забил два гола и сделал один ассист в пяти матчах Лиги 1.

После пяти туров «Монако» лидирует в чемпионате Франции, набрав 11 очков.

Следующим соперником монегасков станет «Ницца». Игра пройдет 22 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.