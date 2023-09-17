​Бенжамен Менди сыграл впервые с августа 2021 года – его обвиняли в насилии

Защитник «Лорьяна» Бенжамен Менди в воскресенье вышел на замену в матче пятого тура чемпионата Франции против «Монако». Для Менди это было первое появление на футбольном поле в официальном матче с 15 августа 2021 года. Тогда француз выступал за «Манчестер Сити».

На протяжении нескольких лет Менди обвиняли в ряде случаев сексуального насилия. Недавно футболиста полностью оправдали. Вскоре после этого Бенжамен нашёл себе клуб, подписав трудовое соглашение с «Лорьяном».

Напомним, что матч французской Лиги 1 между «Лорьяном» и «Монако» завершился вничью со счётом 2:2.