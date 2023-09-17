Первый тренер Головина: Саша ещё не достиг своей вершины

Александр Плясунов, первый тренер российского хавбека «Монако» Александра Головина, оценил игру футболиста в Лиге 1.

«У Александра за последние два матча два гола и передача. За счет чего такой прогресс за последнее время? Мне кажется, что это не прогресс. Просто Саша постепенно раскрывает огромный потенциал», — приводит слова Плясунова «Чемпионат».

По мнению тренера, на данный момент 27-летний Головин еще не достиг своего потолка.

17 сентября «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» в матче пятого тура чемпионата Франции. Головин провел на поле все 90 минут, отметился забитым мячом и голевой передачей.