Хавбек «Монако» Головин стал лучшим игроком матча с «Лорьяном»

«Монако» не смог на выезде обыграть «Лорьян» в рамках пятого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком матча по версии Sofascore. Отметим, что 27-летний футболист стал автором одного забитого мяча, а также сделал голевую передачу в игре с «Лорьяном».

За весь матч Головин получил оценку 8,5 и стал лучшим на поле среди всех футболистов. Стоит сказать, что на 67-й минуте Головин стал капитаном своей команды.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в пяти встречах Лиги 1, в которых забил два мяча и отдал один ассист.

После пяти туров «Монако» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 11 очков.