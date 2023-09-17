Александр Головин забил и ассистировал, но «Монако» упустил победу на восьмой добавленной минуте

«Монако» и «Лорьян» сошлись в рамках чемпионата Франции. Матч пятого тура Лиги 1 состоялся 17 сентября на стадионе «Мустуар».

Воскресную программу чемпионата Франции открыл «Монако» Александра Головина. Российский полузащитник в сентябре отбывал в сборную России, но это не повлияло на его свежесть – против «Лорьяна» Головин появился в старте. И не просто появился, Александр отметился быстрым голом, отличившись уже на 17-й минуте матча. Правда, есть загвоздка, к этому моменту «Монако» уже проигрывал «Лорьяну».

Ведь уже на второй минуте Крупи из центрального круга отдал передачу на ход Айегуну, оборона «Монако» буквально расступилась перед форвардов, а Тосин вывалился на Кёна и спокойно того перебросил – 1:0. Александр сначала попытался стать автором голевой передачи, выведя Бен-Йеддера на отличную позицию. Виссам с угла вратарской бил в дальний, но немного не попал в цель. Тогда Головин, прекрасно игравший на старте матча, решил взять инициативу в свои руки.

Сам же начал атаку Головин отдав направо. Там Вандерсон и Фофана чуть пофинтили, вернув мяч Александру, а тот убрал на замахе защитников, подработал и неотразимо пробил в «девятку» - 1:1. Резвый старт будто вымотал команды, далее скорости упали до минимума и куда-то исчезли опасные моменты. Рефери добавил к первому тайму пять, дав командам ещё один шанс, но на перерыв они ушли с двумя единицами на табло.

Второй тайм футболисты начали чуть активнее, но конкретики в атаке не хватало. Айегун мог снова выскочить на свидание с Кёном, вместо этого стал торопиться и пробил далеко от ворот. Фофана с дальней дистанции палил неплохо, но голкипер уровня Мвого с такими ударами должен справляться. Он и справился. Хюттер устал смотреть на это вялое зрелище, на 66-й минуте проведя тройную замену: вышли Диатта, Аклиуш и Балогун. Именно новичок «Монако» сверкнул уже через три минуты после выхода на поле.

А голевой пас на себя взял Александр Головин, вскрывший оборону передачей к углу вратарской. Там Балогун ещё прокинул себе в лицевую и сильно пробил, поймав на ошибке голкипера «Лорьяна» - 1:2. Редко такое бывает, но «Монако» сумел засушить игру в концовке. Выпады «Лорьяна» даже не были особо опасными, у футболистов к тому времени просто закончились силы. И всё уже, пора было отмечать классную игру Головина и победу, как случилась восьмая из шести добавленных минут.

Ромен Февр завершил пародию навала и скидку Туре корявеньким ударом под штангу, а мяч заполз в угол - 2:2. Очень обидная ничья для "Монако", явно потеряли концентрацию на последних секундах.