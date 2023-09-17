Головин сделал первый ассист в сезоне

Полузащитник «Монако» Александр Головин записал на свой счёт результативную передачу в матче с «Лорьяном».

В эти минуты проходит игра пятого тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Лорьяном», в которой российский хавбек стал автором голевого паса.

До 69-й минуты счет в матче оставался ничейным – 1:1, но благодаря голу Балогуна с передачи Головина «Монако» вышел вперед.

Отметим, что Головин забил первый мяч своей команды в сегодняшней встрече. Таким образом, на счету футболиста в игре с «Лорьяном» 1+1 (один гол и один ассист).

Добавим, что с 67-й минуты Головин играет с капитанской повязкой, после ухода с поля Виссама Бен-Йеддера.

Текстовая трансляция поединка «Лорьян» - «Монако» проходит на портале LiveResult.