Головин стал капитаном «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин примерил на себе капитанскую повязку.

27-летний хавбек получил капитанскую повязку в матче пятого тура чемпионата Франции, в котором «Монако» на выезде играет с «Лорьяном». На 67-й минуте поединка капитан монегасков Виссам Бен-Йеддер был заменен на Фоларина Балогуна. Таким образом, должность главаря команды на несколько секунд стала вакантной, после чего капитанскую повязку передали Головину.

Матч «Лорьян» - «Монако» продолжается в эти минуты. За всеми событиями игры можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult. Стоит сказать, что Головин уже отметился одним забитым мячом в этой встрече.