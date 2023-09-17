​Головин забил за «Монако»

В воскресенье «Монако» проводит гостевой матч чемпионата Франции против «Лорьяна». Хозяева поля смогли забить быстрый гол, но на 17-й минуте монегаски отыгрались. Автором гола стал российский полузащитник Александр Головин.

Для Головина этот гол стал вторым в сезоне 2023/2024. Ранее, в начале сентября, россиянин расписывался в воротах «Ланса».

Всего на счету Александра Головина теперь 27 голов и 33 результативных паса в 181 матче за «Монако».

Следить за развитием событий в матче французской Лиги 1 между «Лорьяном» и «Монако» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.