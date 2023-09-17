Голкипер Джанлуиджи Доннарумма хочет покинуть «ПСЖ». Как сообщает TodoFichaes, 24-летний вратарь предпочитает сменить обстановку следующим летом. Доннарумме не нравится в Париже - футболист не чувствует себя комфортно.

Отмечается, что 24-летний Доннарумма хотел бы вернуться в Италию или переехать в Испанию.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Джанлуиджи Доннарумму в 45 миллионов евро. Стоит сказать, что летом 2021 года «ПСЖ» подписывал вратаря как свободного агента.

Всего за «ПСЖ» Доннарумма провёл 77 официальных матчей, в которых пропустил 81 гол.